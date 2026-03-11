Τον κίνδυνο για μείωση της παραγωγής φέτας έως και κατά 20.000 τόνους μέσα στο 2024 ανέδειξε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «Φέτας» (ΕΔΟΦ) Μιχάλης Σαράντης, μιλώντας στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα.

Ο κ. Σαράντης παρουσίασε στην επιτροπή της Βουλής τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΦ για την παραγωγή φέτας και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο της χώρας, οι οποίες, όπως είπε, αποκλίνουν από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας MERCOSUR στο εμβληματικό ΠΟΠ προϊόν. «Να γίνουν 100 συμφωνίες MERCOSUR, η φέτα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθησυχάζοντας τα μέλη της επιτροπής.

Αναφερόμενος στη μείωση του γάλακτος, ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ επισήμανε ότι «έχουμε 500.000 θανατώσεις ζώων» και ότι από τον Οκτώβριο το πρόβειο γάλα που προορίζεται για φέτα είναι αισθητά μειωμένο. Όπως διευκρίνισε, το 50% των ζώων που θανατώθηκαν ήταν γαλακτοφόρα, το 30% επρόκειτο να μπουν στην παραγωγή και το 20% ήταν νέες γέννες. «Υπάρχει περίπτωση φέτος να έχουμε μειωμένη παραγωγή έως και 20.000 τόνους φέτα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η οριστική εικόνα θα φανεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Η ευλογιά και οι καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ρωτήθηκε αν το υπουργείο χειρίστηκε σωστά το ζήτημα της ευλογιάς. Όπως είπε, «η ευλογιά ξεκίνησε στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2024» και παραμένει πρόβλημα για τον κλάδο περισσότερο από ενάμιση χρόνο. Τόνισε ότι η διαχείριση της νόσου αποτελεί αρμοδιότητα των περιφερειών και ότι η εξάπλωση ξεκίνησε όταν η ευλογιά πέρασε από την Τουρκία στην Αλεξανδρούπολη και στη συνέχεια στην Κομοτηνή.

«Έπρεπε να παρθούν άμεσα, σκληρά και δύσκολα μέτρα», ανέφερε, επισημαίνοντας πως «έπρεπε να γίνει δεύτερο σύνορο στα σύνορα Κομοτηνής-Ξάνθης». Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οδήγησε στη διασπορά της νόσου μέσα από παράνομες μεταφορές ζώων και ζωοτροφών.

Η θέση της ΕΔΟΦ για τη MERCOSUR και τη νοθεία

Ο κ. Σαράντης επανέλαβε ότι η συμφωνία MERCOSUR δεν απειλεί τη φέτα, υπογραμμίζοντας ότι οι εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική είναι ελάχιστες – περίπου 30 τόνοι ετησίως – σε σύγκριση με τη Γερμανία, που εισάγει πάνω από 25.000 τόνους.

«Η φέτα δεν έχει κανένα πρόβλημα παγκόσμια και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, εκτός από τον κακό μας εαυτό», δήλωσε, αναφερόμενος στα περιστατικά νοθείας του παρελθόντος. Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ ξεκαθάρισε ότι η Διεπαγγελματική θα είναι αμείλικτη απέναντι σε φαινόμενα νοθείας, προαναγγέλλοντας αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες παραγωγής φέτας.