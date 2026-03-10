Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να “καταδικάσει ρητά την επιθετικότητα” του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των πρακτορείων Tasnim και Mehr.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Αραγτσί τόνισε τις έντονες προσδοκίες της κυβέρνησης και του λαού του Ιράν από τον διεθνή οργανισμό. Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα, ζήτησε να “υιοθετηθούν πιο αυστηρές και πιο υπεύθυνες θέσεις” που θα καταδικάζουν ρητά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση.