Ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα σημάδεψε τον αγώνα ανάμεσα στη Μουσούζ Ρούνα και την Ιντεπιέντε ντελ Βάλε στο Εκουαδόρ, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής, Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στο πόδι ύστερα από επικίνδυνο τάκλιν του αντιπάλου του, Μπράιαν Νέγκρο . Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για τραυματισμό που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και την καριέρα του νεαρού παίκτη.

Δείτε τι έγινε στο Εκουαδόρ

In Ecuador, during a football match, a player made a very harsh tackle and broke his opponent’s leg. After that, a massive fight broke out on the field. pic.twitter.com/XqUqt9S3qZ — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2026

Η δημόσια συγγνώμη

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπράιαν Νέγκρο προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς τον αντίπαλό του, δηλώνοντας: «Ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».