Η Τότεναμ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League.

Οι Λονδρέζοι δέχθηκαν τρία γκολ μέσα σε μόλις 16 λεπτά, με τον τερματοφύλακα Κίνσκι να φέρει ευθύνη για το πρώτο γκολ της ομάδας του Σιμεόνε.

Απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας, ο Ιγκόρ Τούντορ προχώρησε σε πρωτοφανή αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Κίνσκι με τον Βικάριο στο 17ο λεπτό. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ, καθώς είναι η πρώτη φορά στο Champions League που ένας τερματοφύλακας αποχωρεί τόσο νωρίς χωρίς τραυματισμό.