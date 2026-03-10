Πέντε τις εκατό λέει πιθανότητες ο Παναθηναϊκός για να προλάβει ακόμη την πρώτη 4άδα. Να κάνει την τέλεια έξοδο από την κανονική διάρκεια της Euroleague και να κερδίσει κόντρα στα προγνωστικά το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs. Και όμως βλέπεις ότι οι Πράσινοι επενδύουν σε αυτό το 5%. Ότι μιλούν ακόμη για το σερί που θα τους φέρει στον πρώτο στόχο της σεζόν: Στο πλεονέκτημα.

Στην πραγματικότητα όμως το πόσο είναι αυτό το 5% το διαβάζεις καλύτερα αν κοιτάξεις με προσοχή τις αποδόσεις στον αλγόριθμο. Γιατί η πιθανότατα του να μείνουν οι Πράσινοι εκτός 10άδας μετριέται σχεδόν διπλάσια από το υπερκομπιούτερ της σελίδας Figurei8ght: 8% είναι ο Παναθηναϊκός πλέον να τερματίσει 11ος και να μην παίξει ούτε playoffs.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 30/38 (🖇️ card) Key takeaways: 🔸 Top 4 becoming clearer with 4 teams >70% chances 🔸 Fierce battle for Top 6 🔸 Play-in is open since Panathinaikos’ distance vs. the teams below is getting steeper. 🟢 Top 4 | (23-24 wins will be… pic.twitter.com/bWq3vufZPK — Figurei8ht (@Figurei8ht) March 7, 2026

Ναι 8% εκτροχιασμός για 5% τετράδα λέει το υπερ-κομπιούτερ σε μια ισορροπία που επιβεβαιώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα ενός ρόστερ 40 εκατ ευρώ που χτίστηκε για να σηκώσει την κούπα και πήρε από το πρώτο τζάμπολ πάνω του την ετικέτα του μεγάλου φαβορί.

Τι βλέπει ο αλγόριθμος ως πιθανότερο; Βλέπει τον Παναθηναϊκό στο playin tournament. Να τερματίζει στις θέσεις 7-10 με επικρατέστερη τη 10η θέση στις 20 νίκες. Εκεί το ποσοστό του είναι 66%. Και υπάρχει και το 21% της μηχανής που βλέπει την ομάδα του Αταμάν στις θέσεις 5-6 που εξασφαλίζουν παρουσία στα playoffs αλλά όχι με αβάντα έδρας.

Και ο Ολυμπιακός; Εδώ η ιστορία είναι εντελώς διαφορετική: 91% είναι οι δικές του πιθανότητες τετράδας με εκτίμηση για 25 νίκες στα 38 ματς της σεζόν. Με επικρατέστερη την δεύτερη θέση του πίνακα σε ισοβαθμία με την Βαλένθια