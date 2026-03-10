Διαβάστε στα ΝΕΑ της Τρίτης: 3+1 SOS από Πάφο

Τι συμφωνήθηκε πίσω από τις κλειστές  πόρτες

*Τι προβλέπει το δόγμα των 360 μοιρών

*Τι θα γίνει με τις Aspides και τα Στενά του Ορμούζ

*Ποια είναι η ασύμμετρη απειλή που φοβίζει

*Τι μετρά η Αθήνα σε σχέση με τις άλλες χώρες

Μέτρα από την ΕΕ

Μείωση των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ο στόχος είναι οι λογαριασμοί των πολιτών να μειωθούν κατά 14% ή κατά μέσο όρο 200 ευρώ ετησίως

Πολιτικό παρασκήνιο

Τι προκύπτει από τις πρώτες μετρήσεις εν μέσω πολέμου

ΑΝΟΙΑ

Πώς να την καθυστερήσουμε

Οι ασκήσεις υου εγκεφάλου που «χαρίζουν» 20 χρόνια

