Λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, παρατηρούνται προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η ΔΥΠΑ τονίζει ότι θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους, χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση:

Μέσω gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων/Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Μέσω ΠΣ voucher:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front

