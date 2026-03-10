Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 12:00 ακριβώς, ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Με δεδομένο ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση του κονδυλίου των 174 εκατομμυρίων ευρώ, η ταχύτητα στην υποβολή της αίτησης είναι ο μοναδικός παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία σας. Δείτε παρακάτω τα 4 απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε έτοιμα σε μορφή PDF για να “κλειδώσετε” τη θέση σας.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 150 ωρών, τα οποία υλοποιούνται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιες οι απολαβές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτιση και τη διαδικασία της πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα, το οποίο μεταφράζεται σε 750 ευρώ για το πλήρες πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς είναι υποχρεωτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των νέων γνώσεων που αποκτώνται.

Ευελιξία και προθεσμίες

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι η ευελιξία, καθώς η κατάρτιση διεξάγεται εκτός εργασιακού ωραρίου, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη στο πρόγραμμά τους. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων.

Τα δικαιολογητικά

Μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος στο voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση τους και να επισυνάψουν σε μορφή pdf:

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πχ απολυτήριο, πτυχίο).

Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας.

Υ.Δ. μέσω gov.gr

Προσοχή εφιστάται στο IBAN που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή το όνομα τους να είναι το πρώτο στον λογαριασμό.

