Με τη ρευστότητα να αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο για χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, ένας μπαράζ πληρωμών συνολικού ύψους 70,4 εκατομμυρίων ευρώ. e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ προχωρούν στην καταβολή οφειλών σε 73.000 δικαιούχους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από εφάπαξ και επιδόματα ανεργίας μέχρι τις επιδοτούμενες άδειες μητρότητας.

Οι πληρωμές, που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 13 Μαρτίου, δίνουν μια σημαντική «ανάσα» στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι πόροι κατευθύνονται άμεσα στην πραγματική οικονομία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.