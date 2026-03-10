Στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι ξεκίνησε για την Ευρώπη η νέα ημέρα διαπραγμάτευσης των τιμών αναφοράς του αργού πετρελαίου μπρεντ, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να φτάνει στο τέλος του.

Νωρίτερα οι τιμές διαπραγματεύονταν στα 100 δολάρια έχοντας αγγίξει ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι λόγω φόβων για παύση παραγωγής μαύρου χρυσού στη Μέση Ανατολή λόγω των εχθροπραξιών και αδυναμία μεταφοράς του από τα Στενά του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό (WTI) διαπραγματευόταν στα επίπεδα των 88 δολαρίων το βαρέλι.

Ο χρυσός διαμορφωνόταν στα 5.178 δολάρια καταγράφοντας μικρή άνοδο, ενώ μικρή άνοδο σημείωνε και το ευρώ φτάνοντας τα 1,16 δολάρια. Οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραφαν σημάδια ανάκαμψης. Οι αγορές περίμεναν τις επόμενες κινήσεις στη σκακιέρα του πολέμου όπου οι διακυμάνσεις στις τιμές είναι τεράστιες ειδικά τις τελευταίες ημέρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους δήλωσαν σήμερα ότι δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκαλώντας την αντίδραση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές από την ζωτικής σημασίας περιοχή παραγωγής ενέργειας.

Η έντονη ρητορική από την Τεχεράνη δεν είχε πυροδοτήσει άμεσα νέα αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία ήρθε μετά την έκφραση εμπιστοσύνης του Τραμπ για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Η ρητορική αυτή ακολούθησε την τοποθέτηση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν –εξέλιξη την οποία ήθελαν να αποφύγουν οι ΗΠΑ.

Τα μάτια της διεθνούς κοινότητας είναι διαρκώς στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ αφού η εν λόγω ναυτική οδός παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις τιμές της ενέργειας αφού από εκεί υπό άλλες συνθήκες πραγματοποιούνταν το 20% της μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Μένει τώρα να φανεί εάν η υποχώρηση αυτή του πετρελαίου από τα υψηλά τετραετίας θα συνεχιστεί ή εάν θα αναζωπυρωθεί πάλι η ένταση στην περιοχή.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να ενταθούν απότομα εάν το Ιράν επιδιώξει να εμποδίσει την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο. «Θα τους χτυπήσουμε τόσο σκληρά που δεν θα είναι δυνατό ούτε για αυτούς ούτε για οποιονδήποτε άλλον τους βοηθά να ανακτήσουν ποτέ αυτό το τμήμα του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου.

Θολοί παραμένουν οι στόχοι του πολέμου

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στον στρατό του Ιράν και προέβλεψε αυτή τη φορά ότι η σύγκρουση θα τελειώσει πολύ πριν από το αρχικό χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων που είχε ορίσει, αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι.

Το Ισραήλ λέει ότι ο στόχος του πολέμου είναι να ανατρέψει το σύστημα διακυβέρνησης του Ιράν από κληρικούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον ήταν κυρίως να καταστρέψει πυραυλικές δυνατότητες και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει μόνο με μια πιο φιλική στις ΗΠΑ ιρανική κυβέρνηση, σχολίαζε το Reuters.