Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου στελέχους της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο Μοχάμεντ Ράαντ, σε ομιλία του, υπογράμμισε ότι η οργάνωση θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της «όποιο και αν είναι το τίμημα». Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των επιθέσεων προς το Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, γεγονός που προκάλεσε νέο κύμα έντασης στην περιοχή. Μετά τα πλήγματα της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε βομβαρδισμούς εναντίον προπυργίων της οργάνωσης στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, επιτείνοντας την ανθρωπιστική κρίση και ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Αντιδράσεις από τον πρόεδρο του Λιβάνου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει «την κατάρρευση» του Λιβάνου προς όφελος του Ιράν. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής «απευθείας» διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης μέσω βιντεοδιάσκεψης με τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, ο Λιβανέζος ηγέτης ανέφερε πως «εκείνοι που εκτόξευσαν πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ είχαν στόχο να «προκαλέσουν την κατάρρευση του Λιβάνου (…) για λογαριασμό του Ιράν και αυτό εμείς το αποτρέψαμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες της Χεζμπολάχ εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και απειλούν τη σταθερότητα της χώρας. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου εργάζεται για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.