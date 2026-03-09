Σε μια κρίσιμη εξέλιξη που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, η QatarEnergy ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την έναρξη παραγωγής από το *σχέδιο επέκτασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) North Field East, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει μέσα στο 2026 και τώρα μετατίθεται τουλάχιστον μέχρι το 2027. Η καθυστέρηση αυτή προκύπτει ως άμεση συνέπεια των πρόσφατων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ras Laffan, εξαναγκάζοντας σε πρωτοφανή παύση της λειτουργίας της μονάδας LNG.

Ένα κρίσιμο έργο για την παγκόσμια αγορά LNG

Το North Field East είναι το μεγαλύτερο σχέδιο επένδυσης σε LNG παγκοσμίως, με σχεδιαζόμενη παραγωγική ικανότητα περίπου 32 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως. Η πλήρης λειτουργία του έργου αναμενόταν να ενισχύσει σημαντικά το μερίδιο του Κατάρ στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, να αυξήσει κατά διψήφιο ποσοστό το ΑΕΠ του κράτους και να επηρεάσει καθοριστικά τις τιμές ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Οι επικεφαλής της QatarEnergy είχαν θέσει ως στόχο να ξεκινήσει η πρώτη εξαγωγή από την επέκταση αυτή στις αρχές του επόμενου έτους, υποθέτοντας ότι η διακοπή στη Ras Laffan θα διαρκούσε έναν μήνα ή λιγότερο. Ωστόσο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνεται, η εταιρεία προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη αναστολή των εργασιών — πέραν ενός μήνα — μπορεί να επιφέρει περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας του έργου.

Κεντρικό σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς

Το Κατάρ αποτελεί έναν από τους βασικούς παρόχους LNG διεθνώς, με το μερίδιό του να αντιπροσωπεύει περίπου 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Η απότομη παύση παραγωγής από τα πεδία του έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις αγορές ενέργειας, ειδικά στην Ευρώπη και την Ασία, όπου οι εξαγωγές ρευστοποιημένου φυσικού αερίου είναι κρίσιμης σημασίας για την κάλυψη της ζήτησης.

Αν η διακοπή στη Ras Laffan επεκταθεί πέραν ενός μήνα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά LNG μπορεί να μεταβεί από περίοδο πλεονάσματος σε έλλειμμα — μια στροφή που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει περαιτέρω άνοδο των τιμών και να εντείνει τις πιέσεις σε ενεργειακά ευάλωτες οικονομίες. Αυτή η μεταβολή ήταν ήδη πιθανή φέτος λόγω της εισόδου μεγάλης νέας παραγωγικής ικανότητας από έργα όπως το North Field East, αλλά η αναστολή του έργου αφαιρεί περίπου 1 εκατομμύριο τόνους από την καθαρή παγκόσμια προσφορά LNG για το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών οίκων.

Ενεργειακή αβεβαιότητα και γεωπολιτικές πιέσεις

Η αναβολή του έργου δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ενεργειακής κρίσης που πλήττει τη Μέση Ανατολή εξαιτίας της σύγκρουσης γύρω από το Ιράν. Η πρόσφατη κλιμάκωση του πολέμου έχει οδηγήσει σε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και αναστολή λειτουργιών παραγωγής, δημιουργώντας μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η κατάσταση στον Στενό του Ορμούζ, βασική διέλευση για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας, έχει επίσης διαταραχθεί, με τις ροές εμπορευμάτων να υποφέρουν από καθυστερήσεις και υψηλό επίπεδο κινδύνου για τη ναυτιλία.

Συνέπειες για τις τιμές και τους καταναλωτές

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου 2026, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, με ορισμένες αγορές να καταγράφουν αύξηση πάνω από 20–30% μετά την αναστολή παραγωγής στο Κατάρ, καθώς οι αγορές προσπαθούν να απορροφήσουν την έλλειψη προσφοράς και να διατηρήσουν αποθέματα.

Αν οι καθυστερήσεις συνεχιστούν και εξαπλωθούν σε άλλες παραγωγικές χώρες του Κόλπου ή κρατήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η επίδραση στις τιμές ενέργειας θα μπορούσε να είναι βαθύτερη και πιο μόνιμη, επηρεάζοντας από τις βιομηχανίες έως τα νοικοκυριά και επιβαρύνοντας τις ήδη υψηλές ενεργειακές δαπάνες σε πολλές περιοχές του κόσμου.