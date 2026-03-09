Για ακόμη μία φορά το αεροπλανοφλόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Σούδα αναμένεται να αποπλεύσει για την Ανατ. Μεσόγειο συνοδευόμενο από τον μεγαλύτερο αριθμό γαλλικών πολεμικών πλοίων που έχουν φτάσει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

Οκτώ φρεγάτες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που συναντήθηκε τη Δευτέρα με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Πάφο, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει οκτώ φρεγάτες, δύο αμφίβια πλοία μεταφοράς ελικοπτέρων και το αεροπλανοφόρο Σαρ ντε Γκωλ στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, ως μέτρο και μέσο άμυνας και προστασίας της Κύπρου αλλά και των χωρών που μπήκαν στο στόχαστρο του Ιράν.

Στο πλευρό των αμυνόμενων

«Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε μια αυστηρά αμυντική στάση, στο πλευρό όλων των χωρών που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν στην αντεπίθεσή του, να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας και να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», δήλωσε ο Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Το Σαρλ ντε Γκωλ σε συνεκπαίδευση το 2022 με αεροσκάφη της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

Αργότερα, μιλώντας σε στρατιώτες πάνω στο αεροπλανοφόρο που είναι η ναυαρχίδα του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι η Γαλλία θα συμβάλλει στη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και, ενδεχομένως, για την αποκατάσταση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.

Τακτικοί θαμώνες οι Γάλλοι

Ο στόλος μάχης που συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο, έχει συχνή παρουσία στην περιοχή. Τα γαλλικά Rafale που μεταφέρει το πλοίο έχουν συμμετάσχει σε πολλές ασκήσεις με αντίστοιχα ελληνικά αλλά και με F-16, όμως αυτή τη φορά υπάρχει μία διαφορά.

Είναι φρεγάτα κλάσης «Μπελαρά» Κίμων, το νεότερο αδερφό πλοίο εκείνων των φρεγατών που διέτεξε ο Μακρόιν να καταπλεύσουν στην περιοχή και να λάβουν θέσεις μάχης.

Ο Κίμωνας, προτού προλάβει να εξοικειωθεί σε ελιγμούς μάχης, εισήλθε σε συνθήκες πολέμου στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, έχοντας όμως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα.

Αποτελεί ως προς τις ικανότητες και τα συστήματά της μέρος της γαλλικής αρμάδας που καταπλέει.

Εν συντομία, η φρεγάτα «Κίμων», μονάδα πρώτης γραμμής τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, που αποτελεί την πιο προηγμένη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου αποτελεί τμήμα και προέκταση του γαλλικού στόλου, μιλά την ίδια γλώσσα.

Καθώς διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, ικανούς να προσφέρουν αεράμυνα περιοχής μεγάλης εμβέλειας και ραντάρ Sea Fire τεχνολογίας AESA, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών εναέριων στόχων, ο «Κίμων» λειτουργεί ως κόμβος αεράμυνας για την ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων.