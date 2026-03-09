Συναγερμός στο Μπέβερλι Χιλς σήμανε όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε επανειλημμένα το σπίτι της Rihanna, με μία από τις σφαίρες να διαπερνά τον τοίχο της πολυτελούς έπαυλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times και το δίκτυο NBC4, που επικαλούνται εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες, οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 (τοπική ώρα) την Κυριακή 8 Μαρτίου και προχώρησαν στην κράτηση μιας 30χρονης ύποπτης.

Η Rihanna βρισκόταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή των πυροβολισμών, ωστόσο δεν τραυματίστηκε, όπως αναφέρει πηγή των Los Angeles Times. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «περίπου 10 πυροβολισμοί» ακούστηκαν να προέρχονται από όχημα σταθμευμένο απέναντι από την πύλη της έπαυλης.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν στο σπίτι βρισκόταν και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, μαζί με τα τρία παιδιά τους. Το περιοδικό PEOPLE σημειώνει ότι η διάσημη τραγουδίστρια είναι «καλά στην υγεία της».

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Keith England, δήλωσε στο FOX 11: «Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι και να ακούς τις σφαίρες να χτυπούν τους τοίχους». Όπως πρόσθεσε, οι πυροβολισμοί ήταν απανωτοί: «Πιθανότατα γύρω στους 10».

Λίγο αργότερα, το όχημα εντοπίστηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου και οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης γυναίκας, η οποία κρατείται για περαιτέρω ανάκριση.

