Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, Μίκαελ Ντέλεμιρ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση NRK ότι η έκρηξη προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της αμερικανικής πρεσβείας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια της έκρηξης.

Μάρτυρας του περιστατικού, ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι βρισκόταν στο σπίτι του και έβλεπε τηλεόραση όταν άκουσε τον ισχυρό θόρυβο. Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε μαζί με τη μητέρα του ότι η έκρηξη προερχόταν από το σπίτι τους, ωστόσο λίγο αργότερα είδαν από το παράθυρο πολλές αστυνομικές δυνάμεις να καταφθάνουν στο σημείο.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, στην περιοχή υπήρχαν αστυνομικοί με σκύλους, drones, ένστολοι με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν πάνω από τη γειτονιά.

Την ίδια ώρα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν και των απειλών για αντίποινα από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία έχει διευκρινίσει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις πως η έκρηξη έξω από την πρεσβεία στο Όσλο συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή.