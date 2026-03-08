Την Ημέρα της Γυναίκας γιόρτασαν με έντονο παλμό και μαζική συμμετοχή εκατοντάδες πολίτες, που πραγματοποίησαν πορεία από τη Σταδίου προς το Σύνταγμα. Κατά τη διέλευση μπροστά από το υπουργείο Εργασίας, άγνωστοι πέταξαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και στην είσοδο παρακείμενης τράπεζας.

Στο επίκεντρο οι εργάτριες της «Βιολάντα»

Κεντρικό θέμα των ομιλιών και των ανακοινώσεων των συλλογικοτήτων αποτέλεσαν οι πέντε εργάτριες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Οι διαδηλωτές χαρακτήρισαν το γεγονός «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παράλληλα, τέθηκε στο προσκήνιο η ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, με αιτήματα για αξιοπρεπείς συνθήκες, ίσες αμοιβές και ουσιαστική προστασία από την έμφυλη βία. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίστηκε ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί 19 γυναικοκτονίες.

Διεκδικήσεις και κοινωνικά αιτήματα

Πολλές συλλογικότητες και σωματεία εστίασαν στην κατάσταση του κοινωνικού κράτους, επισημαίνοντας τη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας και τις δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε με το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες που συνεχίζουν να αγωνίζονται σε Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν και Ιράν. Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν στο Σύνταγμα, με το μήνυμα ότι η ισότητα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται μέσα από συλλογικούς αγώνες.