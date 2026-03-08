Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν νωρίς το βράδυ στη Λαμία με την Αστυνομία να καταδιώκει όχημα στο οποίο επέβαιναν δράστες κλοπής που είχε σημειωθεί λίγο νωρίτερα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr οι δράστες Ρομά μετά την κλοπή επιβιβάστηκαν σε ΙΧ και τράπηκαν σε φυγή. Όταν είδαν τους αστυνομικούς πάτησαν γκάζι προκαλώντας φθορές σε τουλάχιστον δύο άλλα αυτοκίνητα.

Η καταδίωξη

Ακολούθησε καταδίωξη στα Γαλανέικα και στην Αγριλιά, με τον οδηγό του ύποπτου οχήματος να επιχειρεί επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς, αλλά και πεζούς.

Εντοπίστηκε ξανά στο δρόμο για Καμηλόβρυση με το ύποπτο όχημα να κινείται σε όλο το πλάτος του δρόμου, αδιαφορώντας αν βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα ή όχι.

Με μεγάλη ταχύτητα μπήκε στον καταυλισμό, και στη συνέχεια οι επιβάτες του το εγκατάλειψαν στα χωράφια και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές, ενώ ακόμη και νωρίτερα το μεσημέρι, οι επιβάτες του φέρεται να εμπλέκονται σε απόπειρα κλοπής τσάντας.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη, ενώ το όχημα θα γίνει «φύλλο και φτερό», προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη των επιβατών του.