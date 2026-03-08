Καταρρίφθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ένα drone που επιχείρησε να περάσει παράνομα αντικείμενα στις φυλακές Τρικάλων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο δέμα που μετέφερε το drone υπήρχαν κινητά τηλέφωνα.

Όπως αναφέρει το trikalaopinion, το περιστατικό σημειώθηκε στις 02:40 τα ξημερώματα. Εκείνη την ώρα, εντοπίστηκε drone πλησίον της φυλακής, το οποίο μετέφερε μικρό δέμα καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη να μη γινόταν αντιληπτό.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ), με αποτέλεσμα την κατάρριψη του drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι περιπολίες του ΤΕΦΚΚ και οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του χειριστή. Η προανάκριση ενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του ΤΕΦΚΚ Παναγιώτη Ζαΐμη, έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας από το προσωπικό των φυλακών για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με το αποτέλεσμα να επιβεβαιώνει την άμεση και αποτελεσματική ετοιμότητά τους.