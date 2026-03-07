Αναχώρησε η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με τους 400 Έλληνες επιβάτες, έπειτα από πολύωρη καθυστέρηση. Η αναχώρηση καθυστέρησε λόγω επιχείρησης αναχαίτισης drone πάνω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η πτήση τσάρτερ EK2553 είχε προγραμματιστεί αρχικά να απογειωθεί στις 11:00 το πρωί, στη συνέχεια στις 12:30 μ.μ., ωστόσο τελικά αναχώρησε στις 6:00 το απόγευμα του Σαββάτου (07.03.2026).

Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις 11:30 το βράδυ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Παράλληλα, από το Ντουμπάι έχει προγραμματιστεί δεύτερη πτήση, η οποία θα μεταφέρει επίσης Έλληνες πολίτες προς την Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Σάββατο, είχε γίνει αναχαίτιση drone πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και προσωρινή διακοπή των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

Το περιστατικό οδήγησε σε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και αναστολή πτήσεων για αρκετές ώρες, πριν αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.