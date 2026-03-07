Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC News επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει συζητήσει ανεπίσημα την πιθανότητα αποστολής χερσαίων στρατευμάτων τόσο με στενούς συνεργάτες του όσο και με Ρεπουμπλικάνους παράγοντες εκτός του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, φέρεται να έχει παρουσιάσει τις σκέψεις του για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η κατάσταση στο Ιράν μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σενάριο που εξετάζει ο Τραμπ, το πυρηνικό υλικό του Ιράν θα τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συνεργαστεί με μια νέα ιρανική κυβέρνηση στον ενεργειακό τομέα, ιδιαίτερα στην εκμετάλλευση πετρελαίου — σε ένα μοντέλο που θυμίζει τη συνεργασία με τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, η ιδέα που φέρεται να εξετάζει δεν αφορά μια εκτεταμένη στρατιωτική εισβολή. Αντίθετα, το σκεπτικό περιλαμβάνει την αποστολή περιορισμένου αριθμού στρατιωτών με συγκεκριμένες αποστολές στρατηγικής σημασίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση ούτε έχει δοθεί σχετική εντολή προς τις ένοπλες δυνάμεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, απάντησε στο δημοσίευμα τονίζοντας ότι βασίζεται σε εικασίες ανώνυμων πηγών που δεν ανήκουν στον στενό κύκλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες πηγές δεν έχουν πλήρη γνώση των σχετικών συζητήσεων. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Τραμπ διατηρεί όλες τις στρατηγικές επιλογές ανοικτές και ότι όσοι ισχυρίζονται πως γνωρίζουν ποια κατεύθυνση προτιμά, στην πραγματικότητα δεν συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν, αν και μέχρι τώρα η σύγκρουση περιορίζεται κυρίως σε αεροπορικές επιχειρήσεις. Πηγές αναφέρουν ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις εμφανίζεται πιο δεκτικός σε αυτό το σενάριο απ’ ό,τι δείχνουν οι δημόσιες δηλώσεις του.

Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός παραδέχτηκε πως: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος». Ανέφερε ότι ενώ άλλοι πρόεδροι έχουν αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, «εγώ λέω πως πιθανώς δεν θα χρειαστεί».