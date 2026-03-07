Η Σελήνη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν μια σαφή στροφή των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων και εταιρειών προς την επιφάνειά της. Το ψυχρό και σκονισμένο ουράνιο σώμα της Γης προσελκύει πλέον αυξανόμενη προσοχή, με την SpaceX και τη NASA να εντείνουν τα σχέδιά τους για αποστολές και εγκαταστάσεις στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται εν μέρει στην απόφαση του ιδρυτή της SpaceX, Έλον Μασκ, να επικεντρωθεί προσωρινά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Σελήνη, αντί για τον Άρη. Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει τη χρήση σεληνιακών υλικών για την κατασκευή δορυφόρων και άλλων υποδομών στο Διάστημα. Παράλληλα, η NASA δίνει έμφαση στην ανάπτυξη βάσεων στην επιφάνεια, αντί για το πρόγραμμα του διαστημικού σταθμού Gateway σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Η συνδυασμένη αύξηση του ενδιαφέροντος από την πιο επιτυχημένη ιδιωτική διαστημική εταιρεία και τον μεγαλύτερο κρατικό οργανισμό του κόσμου δημιουργεί νέα δυναμική. Οι αποστολές προς τη Σελήνη αναμένεται να πυκνώσουν τα επόμενα χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων της.

Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, δύο νεοφυείς εταιρείες με μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον για τη σεληνιακή επιφάνεια, η Astrolab και η Interlune, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Η Astrolab συμμετέχει σε διαγωνισμό της NASA για την κατασκευή ρόβερ που θα χρησιμοποιηθούν στις επιστημονικές αποστολές και στη μεταφορά αστροναυτών, ενώ η Interlune επικεντρώνεται στην εξόρυξη του πολύτιμου ισοτόπου Ήλιο-3.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν στόλο ηλεκτρικών μηχανών που θα εξορύσσουν και θα διαχωρίζουν Ήλιο-3 από το σεληνιακό έδαφος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Interlune, Ρομπ Μέγιερσον, προσθέτοντας ότι «το ρόβερ FLEX αποτελεί εξαιρετική πλατφόρμα γι’ αυτόν τον σκοπό».

Το πρώτο βήμα: το ρόβερ FLIP

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν. Τον Αύγουστο, η Interlune ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει πολυφασματική κάμερα σε ένα μικρότερο πρωτότυπο ρόβερ της Astrolab, το οποίο θα μετρήσει τις συγκεντρώσεις Ήλιου-3 στο σεληνιακό έδαφος. Το ρόβερ αυτό, με την ονομασία FLIP, έχει περίπου το μέγεθος ενός καρτ και αναμένεται να εκτοξευθεί φέτος με σεληνιακό σκάφος της Astrobotic, επάνω στο σκάφος Griffin.

Η αποστολή θα λειτουργήσει ως δοκιμαστικό βήμα τόσο για την Astrolab, που θα αξιολογήσει το λογισμικό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρόβερ, όσο και για την Interlune, που θα επιβεβαιώσει τα δεδομένα συγκέντρωσης Ήλιου-3 από προηγούμενα δείγματα των αποστολών Apollo.

Παράλληλα, η Astrolab αναπτύσσει ένα μεγαλύτερο όχημα, το FLEX, περίπου στο μέγεθος ενός μίνι βαν, με χωρητικότητα 3 κυβικών μέτρων φορτίου. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη μεταφορά επιστημονικών οργάνων, εξοπλισμού ή ακόμη και την προσαρμογή του ως κινητού εξορύκτη για την Interlune.

«Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργήσουμε την πιο ευέλικτη πλατφόρμα ώστε να εξυπηρετούμε πολλούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της NASA», εξήγησε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Astrolab, Τζάρετ Μάθιους.

Επόμενα βήματα και προετοιμασία

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα αναπτυχθεί ο πρώτος εξορύκτης, οι δύο εταιρείες εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πιθανό το FLEX να αποτελέσει μέρος του φορτίου της πρώτης αποστολής του Starship της SpaceX προς τη Σελήνη, που αναμένεται το 2027 ή 2028. Η Interlune συνεργάζεται με τη βιομηχανική εταιρεία Vermeer για την ανάπτυξη του εξορυκτικού εξοπλισμού.

Το Ήλιο-3 δεν υπάρχει φυσικά στη Γη, παρά μόνο σε ελάχιστες ποσότητες από πυρηνικές δοκιμές ή ραδιενεργές διεργασίες. Σύμφωνα με τον Μέγιερσον, η πιο άμεση χρήση του αφορά την κρυογενική ψύξη. Η Interlune έχει ήδη συνάψει συμβόλαια για την πώληση χιλιάδων λίτρων του ισοτόπου, ωστόσο πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι μπορεί να το εξορύξει και να το μεταφέρει από τη Σελήνη στη Γη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Astrolab και η Interlune θα πραγματοποιήσουν δοκιμές πρωτοτύπων στο νέο Texas A&M University Space Institute στο Χιούστον, το οποίο ανεγείρεται στις εγκαταστάσεις του NASA Johnson Space Center. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική της NASA για ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων στο Διάστημα.