Την υποστήριξή τους σε μια πολιτική διαδικασία μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την εβδομάδα που πέρασε Ελλάδα και Αίγυπτος στο Κάιρο, σε μια συνάντηση διπλωματών που έλαβε χώρα εν μέσω σοβαρής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο πλευρές, σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που είχαν γίνει εντός του περασμένου έτους στην Αθήνα με επίκεντρο και πάλι την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, συζήτησαν εκ νέου για τη διαδικασία που οδηγεί σε ταυτόχρονες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στη Λιβυή εξετάζοντας τις πρόσφατες σχετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ελληνοαιγυπτιακές διαβουλεύσεις, που φιλοξενήθηκαν στο αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών την Τετάρτη, διεξήχθησαν υπό την προεδρία του βοηθού υπουργού Εξωτερικών και Διευθυντή του Τμήματος της Λιβύης, πρέσβη Μπάσελ Σάλαχ και του Α’ Γενικού Διευθυντή τουν ελληνικού ΥΠΕΞ, πρέσβη Ανδρέα Φρυγανά, ο οποίος έχει πάρει τη σκυτάλη της ευθύνης των πολιτικών διαβουλεύσεων από την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου τόσο σε ό,τι αφορά τη Λιβύη όσο και σε ό,τι αφορά τα της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ελληνοαιγυπτιακών διαβουλεύσεων στο Κάιρο, τέθηκαν επί τάπητος οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη και οι τρόποι υποστήριξης των προσπαθειών για την επίλυση της κρίσης με τρόπο ολοκληρωμένο και βιώσιμο.

Αθήνα και Κάιρο τόνισαν τη σημασία της υποστήριξης της πολιτικής διαδικασίας μεταξύ Τρίπολης και Βεγγάζης η οποία οδηγεί στην ταυτόχρονη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών με στόχο αφενός την εκπλήρωση των προσδοκιών του λιβυκού λαού για σταθερότητα και ανάπτυξη και αφετέρου τη συμβολή στη διατήρηση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιβύης.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την απόρριψη οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη σύγκρουση ή να υπονομεύσει τη διαδικασία επίλυσης ενώ, παράλληλα, επεσήμαναν την ανάγκη να εγκαταλείψουν το έδαφος της Λιβύης όλες οι ξένες δυνάμεις και οι μισθοφόροι, σύμφωνα και με ό,τι ορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Ελλάδα και Αίγυπτος επιβεβαίωσαν, ταυτόχρονα, την ανάγκη συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες σύμφωνα με τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τρόπο διαφανή και δίκαιο.

Κατά τις διαβουλεύσεις της Τετάρτης στο Κάιρο, Αθήνα και Κάιρο επεσήμαναν πόσο απαραίτητη είναι η ενίσχυση του περιφερειακού και διεθνούς συντονισμού ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμβάλλουν στην απαραίτητη ενοποίηση των λιβυκών θεσμών (ιδίως των οικονομικών και των θεσμών ασφαλείας) και να ενισχύσουν την ικανότητα του λιβυκού κράτους να επεκτείνει την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτεια, καταπολεμώντας την τρομοκρατία, την παράνομη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα.

Ολοκληρώνοντας ακόμα έναν γύρο εποικοδομητικών ελληνοαιγυπτιακών διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό και κατά την επόμενη χρονική περίοδο σε επίπεδο διμερές αλλά και σε περιφερειακό στη βάση διεθνών φόρουμ, ως αντανάκλαση τόσο του βάθους των σχέσεων των δύο χωρών όσο και της προθυμίας Ελλάδας και Αιγύπτου να υποστηρίξουν τη σταθερότητα στη Λιβύη ως θεμελιώδη πυλώνα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου