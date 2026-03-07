Στην Πτολεμαΐδα, συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 49χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, ο 54χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 49χρονο μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα. Ο δράστης τον τραυμάτισε με μαχαίρι στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.