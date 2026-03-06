Σάλος έχει προκληθεί από την κίνηση του Λιονέλ Μέσι, του Λουίς Σουάρες και των υπόλοιπων παικτών της Ίντερ Μαϊάμι, να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά την ομιλία του για τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν.

Viral, με την αρνητική έννοια, έχει γίνει η κίνηση του 38χρονου άσου. Συγκεκριμένα, μετά από ένα σχόλιο του Τραμπ αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους και μικρά παιδιά, θα δείτε στιγμιότυπο στο παρακάτω βίντεο με τον Μέσι στο τέλος να τον χειροκροτά (αμήχανα) και να προκαλεί την… έκρηξη των social media.

Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποθέωσε με τα λόγια του τον Αργεντινό σούπερ σταρ για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα του ποδοσφαίρου, έκανε τη σύγκριση με τον Πελέ και φυσικά ευχαρίστησε τον Μέσι που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την ασύγκριτη καριέρα του.

Ιδιαίτερη η αναφορά και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο έβαλε στην ίδια… ευθεία με τον Μέσι, ενώ έκανε… χιούμορ σχετικά με την αναφορά του γιού του για την άφιξη του Μέσι στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι: «όχι δεν γνωρίζω, έχω αρκετά πράγματα να κάνω αυτό το διάστημα».

