Το ενδιαφέρον της μπασκετικής Ευρώπης είναι στραμμένο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου βρίσκεται και ο νέος CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, ο οποίος έδωσε το «παρών» για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι των «αιωνίων».

Κατά την άφιξή του στο γήπεδο είχε θερμή συνομιλία με τον General Manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκο Λεπενιώτη, ο οποίος τον υποδέχθηκε και τον ξενάγησε στους χώρους του σταδίου.