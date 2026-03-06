Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Μόντε Μόρρις για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται το «τριφύλλι» (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση.

Έτσι, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στο μεγάλο ντέρμπι, καθώς εκτός πλάνων βρίσκονται επίσης οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα των Πειραιωτών για το ντέρμπι:

Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης.