Καθώς η επιστροφή στη Σελήνη προετοιμάζεται με την αποστολή Artemis II, ένα ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι θα περιλαμβάνει το μενού των μελλοντικών εξερευνητών; Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στα ρεβίθια.

Το σεληνιακό έδαφος – γνωστό ως σεληνιακός ρεγόλιθος – δεν είναι φιλικό προς την ανάπτυξη φυτών. Περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων όπως αλουμίνιο και ψευδάργυρο, δεν επιτρέπει εύκολη διήθηση του νερού και στερείται του μικροβιώματος που υπάρχει στα γήινα εδάφη.

Ωστόσο, ερευνητική ομάδα κατάφερε να καλλιεργήσει και να συγκομίσει ρεβίθια χρησιμοποιώντας προσομοιωμένο σεληνιακό χώμα, ένα μείγμα που αναπαράγει τη σύσταση των δειγμάτων των αποστολών Apollo. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

Η κύρια συγγραφέας, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου του Τέξας, Σάρα Σάντος, υπογράμμισε ότι η έρευνα αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση της παραγωγής τροφής στη σεληνιακή επιφάνεια.

Για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης, οι επιστήμονες πρόσθεσαν ένα φυσικό οργανικό λίπασμα που προέρχεται από την αποσύνθεση οργανικών υλικών μέσω γεωσκωλήκων (βερμικομπόστ). Επιπλέον, εμβολίασαν τα μισά δείγματα με μύκητες. Οι μύκητες και τα ρεβίθια λειτούργησαν συμβιωτικά, καθώς οι πρώτοι απορροφούν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα την απορρόφηση βαρέων μετάλλων.

Η ομάδα φύτεψε τα ρεβίθια σε μείγματα σεληνιακού εδάφους και βερμικομπόστ σε διαφορετικές αναλογίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά ευδοκίμησαν και παρήγαγαν σπόρους μόνο όταν εφαρμόστηκαν και οι δύο παράγοντες – βερμικομπόστ και μύκητες. Επίσης, τα φυτά με μυκητιακή επεξεργασία εμφάνισαν μεγαλύτερη μάζα ριζών και βλαστών, ένδειξη βελτιωμένης ανάπτυξης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη ότι οι μύκητες μπόρεσαν να αποικίσουν το προσομοιωμένο σεληνιακό υπόστρωμα και να επιβιώσουν, γεγονός που δείχνει πως σε πραγματικές συνθήκες ίσως χρειαστεί μόνο μία αρχική εισαγωγή τους.

Αν και η συγκομιδή ρεβιθιών θεωρείται σημαντικό ορόσημο, παραμένει άγνωστο αν είναι ασφαλή και γευστικά για κατανάλωση. Οι επιστήμονες θα πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω τη θρεπτική αξία των φυτών και να ελέγξουν αν έχουν απορροφήσει τοξικά μέταλλα κατά την ανάπτυξή τους.

Η έρευνα ξεκίνησε με ιδιωτική χρηματοδότηση των επιστημόνων και στη συνέχεια ενισχύθηκε από τη NASA μέσω του προγράμματος FINESST. Ολόκληρη η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του περιοδικού Scientific Reports.

Παράλληλες μελέτες για τον Άρη

Σε δεύτερη δημοσίευση του ίδιου περιοδικού, ερευνητική ομάδα υπό το βρετανικό πανεπιστήμιο Northumbria μελέτησε τις συνθήκες ανάπτυξης μικροβίων σε προσομοιωμένο έδαφος του Άρη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ορισμένα μικρόβια μπορούν να απορροφούν αρκετό νερό από την ατμόσφαιρα ώστε να αναπτύσσονται σε επίπεδα υγρασίας παρόμοια με εκείνα της Γης.

Η σχετική επιστημονική δημοσίευση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Scientific Reports.