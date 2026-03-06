Στη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, μέσω επιστολικής ψήφου αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνεται ο πρωθυπουργός να να κρατά τον ειδικό φάκελο που χρησιμοποιείται για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή καθιστά «πιο εύκολη από ποτέ» τη συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές. Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι έως το 2019 οι Ελληνες που ζούσαν στο εξωτερικό και επιθυμούσαν να ψηφίσουν έπρεπε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ το 2023 έγινε, όπως αναφέρει, το πρώτο βήμα με τη δυνατότητα ψήφου σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Προσθέτει ότι η νέα μεταρρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή, προβλέπει πως από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Ελληνες της διασποράς θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από τον τόπο όπου διαμένουν.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι με τη νέα διαδικασία καταργείται η ανάγκη μετακίνησης και αποφεύγονται ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο, φέρνοντας ως παραδείγματα τη Μελβούρνη, το Λονδίνο και το Τορόντο. «Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά.