Ένα επεισόδιο καταδίωξης στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, παραβίασε δύο πινακίδες STOP και κινήθηκε με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς που έθεσαν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στον έλεγχο του 47χρονου. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι, κατά τη διαδρομή, κατάπιε ποσότητα ηρωίνης που είχε στην κατοχή του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για προληπτική ιατρική παρακολούθηση, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και επικίνδυνη οδήγηση.