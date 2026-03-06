Ο Μάρτιος είναι ο μήνας των μεγάλων εκπλήξεων, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση που θέλει τον καιρό απρόβλεπτο. Σύμφωνα με τα Μερομήνια 2026, ο φετινός Μάρτιος αναμένεται να παρουσιάσει έντονη μεταβλητότητα, με δυνατούς βοριάδες και μια ψυχρή εισβολή που θα μας θυμίσει ότι ο χειμώνας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Πώς «διαβάζονται» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους. Για τον Μάρτιο, οι ενδείξεις δείχνουν:

Έντονη μεταβλητότητα

Ξαφνικά μπουρίνια

Πιθανή κακοκαιρία στο πρώτο δεκαήμερο

Βελτίωση προς τα τέλη του μήνα

Αναλυτικά ο Μάρτιος εβδομάδα-εβδομάδα

1–10 Μαρτίου: Ψυχρή εισβολή και χιόνια στα ορεινά.

Πιθανή πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Δεν αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση και σε χαμηλότερα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

11–20 Μαρτίου: Ο γνωστός «Μάρτης-γδάρτης» κάνει την εμφάνισή του.

Εναλλαγή ηλιοφάνειας και καταιγίδων, ενώ οι βοριάδες θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

21–31 Μαρτίου: Η άνοιξη φαίνεται να φτάνει, αλλά με επιφυλάξεις.

Αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και περισσότερη ηλιοφάνεια, ωστόσο δεν αποκλείονται απογευματινές τοπικές βροχές.

Τι σημαίνει αυτό για το Πάσχα

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, ο Μάρτιος θα λειτουργήσει ως μεταβατικός μήνας με καθυστερημένη είσοδο της άνοιξης. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν το ψυχρό μοτίβο θα συνεχιστεί και στις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν επίσης αυξημένη αστάθεια στο τέλος του χειμώνα. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι τα Μερομήνια δεν αποτελούν επιστημονική μέθοδο πρόγνωσης, αλλά λαϊκή παράδοση που στηρίζεται στην εμπειρική παρατήρηση.