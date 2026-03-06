Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βόλου θα καθίσει τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της φρικτής δολοφονίας της μητέρας του στη Λάρισα με 26 μαχαιριές στο στήθος, επειδή του έκανε παρατηρήσεις και του είπε να βρει δουλειά.

Ο 22χρονος σήμερα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών. Το φονικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2025 στη Λάρισα, ύστερα από έντονο καβγά ανάμεσα στον νεαρό και τη 52χρονη μητέρα του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και καπνίσει χασίς.

Την ώρα που η μητέρα του ετοιμαζόταν να φύγει για τη δουλειά της, οι δυο τους λογομάχησαν για οικονομικά ζητήματα. Ο 22χρονος υποστήριξε, ότι εκείνη τον κατηγορούσε, πως δεν εργάζεται και δεν συνεισφέρει στα έξοδα του σπιτιού. Ο καβγάς ξέφυγε από τον έλεγχο και σύμφωνα με την ομολογία του, ο νεαρός άρπαξε ένα μαχαίρι και τη χτύπησε επανειλημμένα, καταφέρνοντάς της 26 μαχαιριές στο αριστερό ημιθωράκιο. Γείτονες άκουσαν τη φασαρία και τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, χωρίς όμως να αντιληφθούν την τραγική εξέλιξη εκείνης της στιγμής.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Καθάρισε τον χώρο με σφουγγαρίστρα, τύλιξε τη σορό σε χαλί και πέταξε σε κοντινό κάδο προσωπικά αντικείμενα της μητέρας του, μεταξύ των οποίων το κινητό τηλέφωνο και το μαχαίρι. Περίπου 14 ώρες αργότερα, κάλεσε τον 22χρονο ξάδελφό του ζητώντας βοήθεια. Σύμφωνα με την κατάθεση του τελευταίου, συναντήθηκαν στο κέντρο της Λάρισας για καφέ και ο κατηγορούμενος του ζήτησε να τον βοηθήσει να μεταφέρει «ένα χαλί από το σπίτι».

Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, ο ξάδελφος αντιλήφθηκε ότι μέσα στο χαλί βρισκόταν τυλιγμένη η σορός της 52χρονης. Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος τον απείλησε, για να τον αναγκάσει να τον βοηθήσει στη μεταφορά. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, γείτονας που είδε τους δύο νεαρούς να βγαίνουν από το σπίτι κρατώντας το χαλί με τη σορό, υποψιάστηκε ό,τι κάτι συνέβαινε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, βάζοντας τέλος σε μία υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρισα και όχι μόνο.