Από σήμερα θα γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό κλάδο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συμμετοχή τους στο νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών», όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.205.589 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους μέσω της τοποθέτησής τους σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και η ενίσχυση των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας με ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο σε σύγχρονες πρακτικές βιοασφάλειας.

Ωφελούμενοι είναι 250 εγγεγραμμένοι άνεργοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ηλικίας άνω των 18 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις», διάρκειας 50 ωρών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Λάρισας της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας είναι έξι μήνες, με απασχόληση έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους 748 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή 34 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες, ενώ καλύπτει πλήρως την ασφάλισή τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποδεχθούν ωφελούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν.

Συγκεκριμένα:

– Επιχειρήσεις με 0-3 εργαζόμενους: έως 1 ωφελούμενο

– Επιχειρήσεις με 4-9 εργαζόμενους: έως 2 ωφελούμενους

– Επιχειρήσεις με 10-19 εργαζόμενους: έως 3 ωφελούμενους

– Επιχειρήσεις με 20-30 εργαζόμενους: έως 5 ωφελούμενους

– Επιχειρήσεις με 31-50 εργαζόμενους: έως 8 ωφελούμενους

– Επιχειρήσεις με περισσότερους από 51 εργαζόμενους: έως το 20% του προσωπικού και μέχρι 20 άτομα.