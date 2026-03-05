Λόγω των συνεχιζόμενων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, η Aegean ανακοινώνει νέες ακυρώσεις πτήσεων.

Αναλυτικά:

  • Οι πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13 Μαρτίου 2026.
  • Οι πτήσεις από και προς Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026.
  • Οι πτήσεις από και προς Ριάντ ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 9 Μαρτίου 2026.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν:

  • να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 30/04/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.
  • να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση εδώ.

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Ισραήλ, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Λίβανο για πτήσεις από 13 Μαρτίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2026, καθώς και από/προς Ριάντ για πτήσεις από 10 Μαρτίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα:

  • να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 30/04/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000.
  • να αιτηθούν credit voucher μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30) 210 6261000.

Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματός μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

