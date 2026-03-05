Η Άρσεναλ πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Μπράιτον για την 29η αγωνιστική της Premier League, με τον Μπουκάγιο Σακά να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Ο Άγγλος εξτρέμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Από εκεί και πέρα οι «κανονιέρηδες» διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και κράτησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην έδρα των «γλάρων».
Με αυτή τη νίκη, η Άρσεναλ ξέφυγε στους επτά βαθμούς από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ωστόσο έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η Μπράιτον απείλησε πρώτη στο 5ο λεπτό, όταν ο Ράγια έκανε λάθος και η μπάλα κατέληξε στον Μπαλέμπα. Ο μέσος των γηπεδούχων δοκίμασε λόμπα από το ύψος της περιοχής, όμως ο Γκάμπριελ πρόλαβε να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.
Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Άρσεναλ πήρε το προβάδισμα. Ο Σακά κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά προς το κέντρο και με σουτ νίκησε τον Φερμπρούγκεν, γράφοντας το 0-1.
Η Μπράιτον πλησίασε στην ισοφάριση στο 58’, όταν ο Ρούτερ επιχείρησε δυνατό μονοκόμματο σουτ, αλλά ο Ράγια αντέδρασε σωστά. Στο 74’ ο Τροσάρ βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το τελείωμά του ήταν κακό, ενώ στο 90+4’ η σέντρα-σουτ του Καντιόγλου δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.
Στραβοπάτημα για τη Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ
Η Μάντσεστερ Σίτι άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθειά της για τον τίτλο, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 29η αγωνιστική της Premier League. Με αυτό το αποτέλεσμα οι «πολίτες» σταμάτησαν το σερί των έξι νικών στις εγχώριες διοργανώσεις και παραμένουν στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πάντως έναν αγώνα λιγότερο.
Από την άλλη πλευρά, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πάρει έναν σημαντικό βαθμό, σκοράροντας δύο φορές, δείχνοντας ότι είναι πολύ σκληρή και θέλει όσο τίποτα άλλο την παραμονή.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό. Ο Τσερκί έκανε ωραία προσπάθεια από τα δεξιά και γύρισε τη μπάλα στην περιοχή, όπου ο Σεμένιο με εντυπωσιακό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.
Η Νότιγχαμ απάντησε στο 55’, όταν μετά από σέντρα του Άινα, ο Ιγκόρ Ζέσους έκανε το κοντρόλ με το κεφάλι και ο Γκιμπς-Γουάιτ τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-1.
Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς λίγο αργότερα ο Ρόδρι με κεφαλιά, ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Αΐτ-Νουρί, έδωσε ξανά προβάδισμα στη Σίτι.
Παρά το προβάδισμα, οι «πολίτες» δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» το παιχνίδι και στο 76’ η Φόρεστ ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ του Άντερσον εκτός περιοχής, μετά από πάσα του Χάντσον-Οντόι.
Στις καθυστερήσεις η Σίτι άγγιξε τη νίκη. Στο 90+6’ ο Σεμένιο εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Σελς. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Νούνιες έχασε τεράστια ευκαιρία, καθώς οι αμυντικοί της Φόρεστ απομάκρυναν τη μπάλα πάνω στη γραμμή.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα:
Νιουκάστλ – Γιουνάιτεντ 2-1
Άστον Βίλα – Τσέλσι 1-4
Φούλαμ – Γουέστ Χαμ 0-1