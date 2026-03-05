Η Άρσεναλ πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στη Μπράιτον για την 29η αγωνιστική της Premier League, με τον Μπουκάγιο Σακά να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Ο Άγγλος εξτρέμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Από εκεί και πέρα οι «κανονιέρηδες» διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και κράτησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην έδρα των «γλάρων».

Με αυτή τη νίκη, η Άρσεναλ ξέφυγε στους επτά βαθμούς από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ωστόσο έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπράιτον απείλησε πρώτη στο 5ο λεπτό, όταν ο Ράγια έκανε λάθος και η μπάλα κατέληξε στον Μπαλέμπα. Ο μέσος των γηπεδούχων δοκίμασε λόμπα από το ύψος της περιοχής, όμως ο Γκάμπριελ πρόλαβε να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Άρσεναλ πήρε το προβάδισμα. Ο Σακά κινήθηκε από τη δεξιά πλευρά προς το κέντρο και με σουτ νίκησε τον Φερμπρούγκεν, γράφοντας το 0-1.

Η Μπράιτον πλησίασε στην ισοφάριση στο 58’, όταν ο Ρούτερ επιχείρησε δυνατό μονοκόμματο σουτ, αλλά ο Ράγια αντέδρασε σωστά. Στο 74’ ο Τροσάρ βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το τελείωμά του ήταν κακό, ενώ στο 90+4’ η σέντρα-σουτ του Καντιόγλου δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.