Ο Ντανίλο Άντζουσιτς αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική Σερβίας. Ο διεθνής γκαρντ ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω των social media. Ο παίκτης του Άρη υπηρέτησε την ομάδα από τα εφηβικά τμήματα μέχρι την πρώτη ομάδα. Βρέθηκε εκεί σε εύκολες στιγμές αλλά και σε δύσκολα παιχνίδια.

Στο πρόσφατο παράθυρο της FIBA, ο Άντζουσιτς περιλήφθηκε στις επιλογές του Αλιμπίγιεβιτς. Παρ’ όλα αυτά δεν αγωνίστηκε στον αγώνα κόντρα στην Τουρκία. Με την απόσυρσή του, ολοκληρώνει μια πορεία σχεδόν 13 ετών με την εθνική, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ομάδα.

Το μήνυμα του Άντζουσιτς

«Ήρθε η στιγμή να κλείσω ένα από τα πιο όμορφα και σημαντικά κεφάλαια της καριέρας μου. Από μικρό παιδί ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα της χώρας μου. Είχα την τιμή να ζήσω αυτό το όνειρο! Από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες μέχρι την ανδρική, από το 2012 μέχρι σήμερα. Ήμουν πάντα εκεί, κάθε φορά που με χρειαζόταν η ομάδα. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη Serbia στο EuroBasket 2013 και σε πολλά προκριματικά «παράθυρα», φορώντας τη φανέλα με περηφάνια και δίνοντας τα πάντα.

Η μοναδική μου λύπη και ίσως η πιο δύσκολη ήττα της καριέρας μου είναι ότι δεν καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, και ήμασταν τόσο κοντά. Αυτό το συναίσθημα θα μείνει για πάντα μέσα μου…

Νιώθω περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Το να φοράς τη φανέλα της εθνικής ομάδας, να καθοδηγείσαι από τους καλύτερους προπονητές μας και να μοιράζεσαι τα αποδυτήρια με τους καλύτερους παίκτες μας ήταν τεράστια τιμή και προνόμιο! Είμαι χαρούμενος που μια μέρα θα μπορώ να δείξω με περηφάνια αυτές τις στιγμές στα παιδιά μου και να προσπαθήσω να τους μεταφέρω έστω ένα μέρος από την αγάπη και τον σεβασμό που πρέπει να έχουν για την πατρίδα τους».