Επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα καθαρά θα λαμβάνουν οι γιατροί που υπηρετούν σε 47 νησιά με κάτω από 4.000 κατοίκους, ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε μέσα από ανάρτησή του για την πρωτοβουλία.

Όπως τόνισε ο ίδιος ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία διαφορετική από τις συνήθεις δωρεές στον χώρο της υγείας, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στις υποδομές. Αυτή η δωρεά εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την παρουσία γιατρών σε μικρά νησιά κατά τη χειμερινή περίοδο.

«Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής στηρίζει άμεσα τους γιατρούς που στελεχώνουν τα ιατρεία σε απομακρυσμένα νησιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι το αφορολόγητο επιμίσθιο θα λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο ενώ ευχαρίστησε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα.

Επιπλέον, τόνισε τον ρόλο της τεχνολογίας στην υγεία, αναφέροντας την τηλεϊατρική ως επανάσταση που όμως χρειάζεται γιατρό για τη σωστή λειτουργία της. Πρόσθεσε ότι η δωρεά συνδέεται με την πρωτοβουλία του υπουργείου για κινητές μονάδες υγείας που θα εξυπηρετούν απομακρυσμένα χωριά, δημιουργώντας ένα σύστημα που λειτουργεί στην πράξη.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού: