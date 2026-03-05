Η μαγειρική θέλει διάθεση, ιδέες αλλά και τα σωστά σύνεργα! Ό,τι διατροφή και αν κάνεις υπάρχουν κάποιες συσκευές που κάνουν την ετοιμασία, ειδικά των σνακ, πανεύκολη! Στην περίοδο της νηστείας κάποιες τροφές όπως τα θαλασσινά και τα λαχανικά πρωταγωνιστούν. Ένα καλό air-fryer ή μια κλασσική φριτέζα είναι σημαντικός σύμμαχος στο καθημερινό μαγείρεμα, ειδικά αν πρέπει να ετοιμάζεις διαφορετικά μικρά γεύματα για την οικογένεια. Η συσκευή ήρωας όμως είναι μια καλή τοστιέρα! Σου επιτρέπει να ετοιμάζεις εύκολα και γρήγορα σνακς αλλά και φαγητό! Δες τις προτάσεις μας για νόστιμη και εύκολη νηστεία!

Singer Σαντουϊτσιέρα PG-2000 Panini Grill

Μια σωστή σαντουιτσιέρα είναι από τα βασικά εργαλεία για καλό snacking σε κάθε εποχή! Με τη σαντουιτσιέρα PG-2000 της Singer μπορείς να ψήνεις τα πάνατ, ακόμα και να ζεσταίνεις φαγητό. Η πάνω πλάκα μπορεί να ανοίξει έως και 180˚, μεταμορφώνοντας τη σαντουιτσιέρα σε γκριλιέρα! Μπορείς πέρα από τοστ, να ψήσεις λαχανικά, ψάρι ή κρέας σαν να είναι στα κάρβουνα! Οι πλάκες της είναι και οι δύο αποσπώμενες, ώστε να τις καθαρίζεις εύκολα μετά από κάθε χρήση, ενώ συλλέγει και το λίπος στο ειδικά σχεδιασμένο δοχείο, για πιο υγιεινή διατροφή! Έχει ισχύ 1800W και ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος επάνω πλάκα! Με απλά λόγια μπορεί να τα καταφέρει όσο supersize σάντουιτς και να τραβάει η όρεξή σου! Το επάνω κάλυμμα της συσκευής είναι inox, για ανθεκτικότητα στο χρόνο και τη χρήση χωρίς συμβιβασμούς στο design!

Rohnson Σαντουϊτσιέρα R2316BR

Για μια ακόμα επιλογή για extra large σαντουιτσιέρα σου προτείνουμε την Rohnson R-2361BR με ισχύ 2000W, ικανή να πιάσει τη θερμοκρασία που επιθυμείς άμεσα, για ψήσιμο χωρίς καθυστερήσεις! Έρχεται με μοντέρνο design και ανθεκτική κατασκευή, μιας και το άνω περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι προσφέρει στιλ, στιβαρότητα και προστασία από τα στίγματα. Όταν δεν τη χρησιμοποιείς, μπορείς να την αποθηκεύεις με άνεση στα ντουλάπια σου σε όρθια θέση. Πέρα από υπέροχα τοστ και σάντουιτς, λειτουργεί και σαν γκριλιέρα για να ψήνεις ό,τι άλλο θες! Για κάθε τύπο φαγητού απλά ρυθμίζεις τη σωστή θερμοκρασία και το αποτέλεσμα σίγουρα θα σε δικαιώνει κάθε φορά! Διαθέτει αποσπώμενες και αντικολλητικές πλάκες, για να της εμπιστεύεσαι τα αγαπημένα σου κρέατα άφοβα, αλλά και για να καθαρίζονται πανεύκολα!

Philips Σαντουϊτσιέρα HD2350/80 Series 5000

Αν είσαι από τα άτομα που πειραματίζονται με τα σνακ, γλυκά και αλμυρά, τότε μπορεί να χρειάζεσαι κάτι κλασικό! Μια τοστιέρα που κλείνει καλά το ψωμί για να κρατήσει όλα τα υλικά μέσα! Ό,τι όρεξη και να έχεις, κλασικά τοστάκια, παραγεμισμένα σάντουιτς ή λαχταριστές βάφλες, αυτή η συσκευή είναι για σένα. Με την Philips HD2350/80 έχεις στη διάθεσή σου 3 σετ εναλλάξιμες πλάκες για να διαλέξεις. Η ισχύς της αγγίζει τα 750W, ενώ οι αντικολλητικές πλάκες ζεσταίνονται ομοιόμορφα, για πεντανόστιμα σνακ και εύκολο καθάρισμα. Χάρη στο σύστημα εύκολου κλειδώματος, η τοστιέρα σου κλείνει ερμητικά κάθε σάντουιτς ανάμεσα στις πλάκες, πετυχαίνοντας ομοιόμορφο ψήσιμο, σύμφωνα με τα γούστα σου. Και όταν τελειώσεις με το ψήσιμο, τύλιξε το καλώδιο γύρω από τη βάση και αποθήκευσέ τη σε όρθια θέση χωρίς να πιάνει πολύ χώρο.

Pro Snacking Tip: Δοκίμασε γλυκά τοστάκια με σοκολάτα, φυστικοβούτυρο, φρούτα και ό,τι άλλο μπορείς να σκεφτείς, δεν θα το μετανιώσεις!

Sencor Φριτέζα Λαδιού SFR 7200SS

Οι φριτέζες έχουν δεχτεί πολλή κριτική, μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι κάποια σνακ όπως οι τηγανητές πατάτες, τα καλαμαράκια, τα fish sticks και πολλά άλλα είναι ασυναγώνιστα τηγανητά! Η Sencor φριτέζα ισχύος 2200W και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία μεταξύ των 130°C έως 190°C είναι ιδανική λύση για τραγανιστά τηγανητά! Η δυνατή ισχύς και το καλάθι μεγέθους 3.2Lt σε καλύπτουν για τα πάντα! Τα 3.2Lt μεταφράζονται σε 1.4kg τηγανιτές πατάτες! Το μυστικό της επιτυχίας στο τηγάνισμα είναι οι σωστοί χρόνοι! Δε χρειάζεται να κάνεις υπολογισμούς ή να κρατάς σημειώσεις για το πότε πρέπει να «τινάξεις» το δίχτυ ή να βγάλεις το περιεχόμενο ώστε να μην καεί. Ρύθμισε το χρονόμετρο -ανάλογα με το τι θες να κάνεις, από 5 έως 30 λεπτά, και εξασφάλισε ότι όλα θα γίνουν σωστά. Τηγάνισε στο έπακρο με την προστασία από την υπερθέρμανση, να σου προσφέρει την ασφάλεια που αναζητάς!

Ninja Γυάλινη Φορητή Φριτέζα Αέρος Crispi 4 σε 1 FN101EUGY

Αν βέβαια σου αρέσουν τα τηγανιτά αλλά όχι το λάδι, μπορείς να διαλέξεις κάποια φριτέζα αέρος! Δες την νέα πρόταση της Ninja σε φριτέζα αέρος που κυριολεκτικά μπορείς να έχεις πάντα μαζί σου! Το φορητό σύστημα μαγειρέματος 4 σε 1 με γυάλινα δοχεία σου δίνει όλη τη δύναμη ενός Air Fryer, αλλά σε compact διαστάσεις που δε σε δυσκολεύουν! Με το PowerPod 1700W και τα γυάλινα δοχεία που περιλαμβάνονται, μπορείς να ετοιμάζεις εύκολα ό,τι θες από ένα γρήγορο σνακ μέχρι και φαγητό για όλη την παρέα. Ελαφρύ, κομψό και με πανέξυπνες λειτουργίες είναι ο πιο πρακτικός τρόπος να απολαμβάνεις σπιτικό μαγείρεμα όπου κι αν βρίσκεσαι! Φτάνει έως και τους 185C, διαθέτει δύο αντικολλητικές πλάκες και δύο γυάλινους κάδους χωρητικότητας 1,4Lt και 3,8Lt για να επιλέγεις κάθε φορά τη χωρητικότητα που χρειάζεσαι. Σχεδιασμένο για ευελιξία, το Crispi μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα από κατεψυγμένα τρόφιμα μέχρι και νωπά κρέατα ή ψάρια, μετατρέποντάς τα σε τραγανά, νόστιμα πιάτα σε λιγότερο από 15 λεπτά! Στη συσκευασία, μαζί με τη φριτέζα αέρος, θα βρεις και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τις συνταγές σου. Συγκεκριμένα έχεις: γυάλινο κάδο χωρητικότητας 1.4Lt, γυάλινο κάδο χωρητικότητας 3.8Lt, δύο αντικολλητικές πλάκες, προσαρμογέα PowerPod και δύο καπάκια αποθήκευσης. Τα δοχεία με τα καπάκια τους μπαίνουν άφοβα και στο πλυντήριο πιάτων και σου επιτρέπουν να αποθηκεύεις εύκολα τα περισσεύματα για να μην πετάς τίποτα!

Xiaomi Φριτέζα Αέρος Dual Zone BHR07SGEU

Κλείνουμε τις προτάσεις μας με μια μεγάλη φριτέζα αέρος, για μεγάλες παρέες ή οικογένειες. Η φριτέζα αέρος της Xiaomi έρχεται με δύο καλάθια και συνολική χωρητικότητα 10Lt. Ενεργοποίησε τη λειτουργία SYNC για ταυτόχρονη ολοκλήρωση των γευμάτων και απόλαυσε τα τηγανητά στην πιο υγιεινή εκδοχή τους! Ρύθμισε τη βέλτιστη θερμοκρασία και διάρκεια μαγειρέματος, ανάμεσα σε 9 προκαθορισμένες λειτουργίες, για διαφορετικά πιάτα και τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά. Υπάρχει, επίσης, μια προσαρμοσμένη λειτουργία «M», όπου μπορείς να ορίσεις τον χρόνο μαγειρέματος, τη θερμοκρασία και άλλα, ανάλογα με τις ανάγκες σου. Το εσωτερικό με αντικολλητική επίστρωση, κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα, διασφαλίζει ότι ο καθαρισμός από το λίπος και τα υπολείμματα φαγητού γίνεται πανεύκολα. Ενώ, τα καλάθια και τα αξεσουάρ πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, για εύκολο καθάρισμα μετά το γεύμα.

Καλή απόλαυση!