Η αυριανή Παρασκευή, 6 Μαρτίου, δεν είναι μια τυποποιημένη εργάσιμη ημέρα για τον κόσμο του πολιτισμού. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Μελίνας Μερκούρη, οι πύλες των αρχαιολογικών χώρων και των δημόσιων μουσείων ανοίγουν διάπλατα για το κοινό, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε όλους.

Παρά το γεγονός ότι το Μουσείο Ακρόπολης λειτουργεί με ειδικό καθεστώς, ευθυγραμμίζεται και φέτος με τον εορτασμό, επιτρέποντας την είσοδο χωρίς αντίτιμο. Έτσι, είτε σχεδιάζετε μια γρήγορη επίσκεψη στον Παρθενώνα, είτε μια βόλτα στις αίθουσες των μεγάλων μουσείων της χώρας, η αυριανή μέρα προσφέρεται για μια μοναδική πολιτιστική διαδρομή χωρίς το άγχος του εισιτηρίου.

Πού ισχύει η δωρεάν είσοδος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας μπορούν να επισκεφθούν χωρίς την καταβολή αντιτίμου:

Όλους τους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί κ.α.).

Τα δημόσια μουσεία και μνημεία που υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

και μνημεία που υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τους ιστορικούς τόπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ειδική περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Μουσείο Ακρόπολης. Παρόλο που το Μουσείο λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διατηρεί διοικητική αυτοτέλεια, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποφάσισε, όπως κάθε χρόνο, να συμμετάσχει στον εορτασμό. Έτσι, οι πύλες του θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό με δωρεάν είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του.

Ο «χάρτης» των δωρεάν επισκέψεων

Η αυριανή επέτειος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό. Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιπες ημερομηνίες κατά τις οποίες η είσοδος είναι ελεύθερη στους δημόσιους χώρους πολιτισμού είναι:

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Πρώτη Κυριακή κάθε μήνα (για το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου)

Info: Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να προσέλθουν εγκαίρως, καθώς λόγω της εορταστικής ημέρας και της δωρεάν εισόδου, αναμένεται αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα στα μεγάλα μουσεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.