Αγωνία και φόβος κυριαρχούν στις οικογένειες των Ελλήνων ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο από το περασμένο Σάββατο. Οι συγγενείς τους ζουν με την αγωνία για την ασφάλεια των αγαπημένων τους προσώπων, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται διαρκώς.

Οι Ιρανοί έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους, drones και μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη-«καμικάζι». Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων προσπαθούν να παραμείνουν ψύχραιμα μέσα σε ένα πολεμικό σκηνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέκα ελληνικά εμπορικά πλοία εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένα μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

«Αγωνιούμε για τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στη δίνη του πολέμου», λέει συγκλονισμένη η σύζυγος εγκλωβισμένου ναυτικού, Σοφία Τουντασάκη. Μιλώντας στο Star, περιγράφει: «Τους πυραύλους που φεύγανε τους έβλεπε να περνάνε πάνω από το πλοίο. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό όταν είσαι αποκλεισμένος και δεν ξέρεις τι μέλλει γενέσθαι. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη δίνη του πολέμου μέσα στον Περσικό Κόλπο αποκλεισμένοι».

Ο σύζυγός της, αρχιμηχανικός από την Άνδρο, υπηρετεί σε πλοίο μεταφοράς κοντέινερ που απέπλευσε από το Κατάρ με προορισμό το Ιράκ. Στο ίδιο πλοίο βρίσκονται ακόμη δέκα Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι παραμένουν απομονωμένοι εν μέσω των εχθροπραξιών.

Η κ. Τουντασάκη τονίζει ότι οι οικογένειες των ναυτικών βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. «Κάποιος από την πολιτεία να σταθεί δίπλα τους, γιατί η ναυτιλία είναι ιδιαίτερο κομμάτι για την Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία γιατί σ’ αυτούς βασίζεται. Και η ναυτιλία βασίζεται στους ναυτικούς…», υπογραμμίζει.

«Μόνο υπομονή και πίστη»

Οι 85 εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία την κρίσιμη αυτή περίσταση στα Στενά του Ορμούζ. Παρά τον φόβο, επιλέγουν την υπομονή και την ελπίδα.

«Μέρα με τη μέρα πάμε. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Υπομονή σε όλες τις οικογένειες που έχουν τους ανθρώπους τους έξω, υπομονή σε όλους εμάς που είμαστε μέσα. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, μόνο υπομονή και με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά…», δηλώνει μηχανικός εμπορικού πλοίου.

Στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν, βρίσκονται συνολικά 160 εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων ή με ελληνική σημαία, τα οποία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παραμένουν σε επιφυλακή.