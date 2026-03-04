Η αμερικανική τράπεζα επενδύσεων του δημοσίου (DFC) φαίνεται ότι θα προχωρήσει σε αποζημιώσεις και θα εγγυηθεί και τα συμβόλαια της ασφάλισης των πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο. Η πληροφορία βασίζεται σε νεότερη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται μπλοκαρισμένα πάνω από 300 ελληνόκτητα πλοία με 85 Έλληνες ναυτικούς να βρίσκονται σε αυτά.

Ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην εκπομπή των «Νέων« «15 λεπτά» αναφερόμενος σε αυτή τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ εξήγησε ότι ήταν σημαντική γιατί λίγο αργότερα παρατηρήθηκε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Παρόλο που είναι ακόμα νωρίς, καθώς η δήλωσή του έγινε πριν από λίγες ώρες «είναι σημαντική γιατί αποκλιμακώθηκε η πίεση» όπως είπε.

«Η αμερικανική τράπεζα επενδύσεων του δημοσίου (DFC) θα προχωρήσει σε αποζημιώσεις και θα εγγυηθεί και τα συμβόλαια της ασφάλισης είπε ο Υπουργός τονίζοντας ότι η απόφαση έρχεται μετά από νεότερη δήλωση Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι σημαντικό και γιατί εξ αυτής της δήλωσης είδατε ότι αποκλιμακώθηκε η πίεση και μερικώς έπεσαν και οι τιμές του πετρελαίου» τόνισε. «Δεν είναι μόνο το κόστος το τεράστιο των πολεμικών επιχειρήσεων, δισεκατομμύρια ενδεχομένως, είναι και το κόστος της εμπλοκής όλης παγκόσμιας οικονομίας μέσα από τη ναυτιλία και το τι κινείται ως προς την ενέργεια ή όχι» είπε.

Από 325 ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή τα 13 έχουν πρόβλημα

«Τριακόσια εικοσιπέντε πλοία ελληνόκτητα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή» ανέφερε ο κ.Κικίλιας. «Αυτό σημαίνει ότι 20% του παγκόσμιου στόλου είναι εγκλωβισμένα» τόνισε ο υπουργός υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα κατά κύριο λόγο πρόκειται για δεξαμενόπλοια.

«Να θυμίσω ότι βγαίνοντας από τα Στενά του Ορμούζ, η παγκόσμια παραγωγή περνάει το είκοσι τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 20 με 25% του φυσικού αερίου και άλλα αγαθά και λοιπά» είπε ο υπουργός.

Από αυτά τα πλοία τα 13 ελληνόκτητα αντιμετωπίζουν πρόβλημα τώρα όπως ανέφερε χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται σε αυτά υπολογίζονται σε 85. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Θάλαμος Επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, 24 ώρες το 24ωρο όπως είπε ο κ. Κικίλιας δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να σταματήσει η παγκόσμια ναυτιλία γιατί διαφορετικά ο κόσμος θα πεινάσει.

Στόχος είναι να όταν υπάρξει αποκλιμάκωση τα αποχωρήσουν τα πλοία σταδιακά και να επιστρέψουν.