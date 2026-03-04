Σοκ προκαλεί η είδηση της βύθισης της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου, στις ακτές της Σρι Λάνκα. Το περιστατικό, που έχει καταγραφεί σε βίντεο μέσα από το περισκόπιο του υποβρυχίου, κάνει τον γύρο του κόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο επέστρεφε στο Ιράν μετά τη συμμετοχή του στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις MILAN 2026 στο Βισακαπατνάμ της Ινδίας. Το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει τη στιγμή της έκρηξης που διέλυσε τη φρεγάτα.

Η IRIS Dena ήταν οπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων και τορπίλες, ενώ είχε δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου. Το πλήρωμά της αριθμούσε 180 άτομα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.

Η ισχυρή έκρηξη φέρεται να έσπασε το πλοίο στα δύο, οδηγώντας στη βύθισή του μέσα σε λίγα λεπτά. Περίπου 150 Ιρανοί ναυτικοί αγνοούνται.

Όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τη βύθιση του πλοίου χρησιμοποιήθηκε τορπίλη Mk.48, ένα από τα πλέον προηγμένα όπλα του αμερικανικού ναυτικού.