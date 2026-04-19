Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει 80 πτήσεις επιστροφής στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα. Αυτό την τοποθετεί στην ίδια λίστα με τις United Airlines, Deutsche Lufthansa και Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν όλες περιορίσει τα δρομολόγιά τους για να διαχειριστούν τη ζημιά.

Η παγκόσμια χωρητικότητα για τον Μάιο έχει μειωθεί κατά περίπου 3%, με όλες τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες εκτός από μία να μειώνουν τις πτήσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία ανάλυσης Cirium. «Φαίνεται εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν περισσότερες μειώσεις στο μέλλον» έγραψε ο Richard Evans, ανώτερος σύμβουλος της.

Βαριά σύννεφα στην καλοκαιρινή σεζόν

Οι διαταραχές που έπληξαν την αεροπορική βιομηχανία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αρχικά περιορίστηκαν στις αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο τους. Έκτοτε μεταδόθηκαν και απειλούν να ανατρέψουν την επικερδή καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο παγκοσμίως. Και με τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ να διακόπτει τις αποστολές ιρανικού πετρελαίου, δεν υπάρχει άμεσο τέλος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ακόμα κι αν όλες οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα, οι κατεστραμμένες υποδομές θα χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να επισκευαστούν.

«Οποιαδήποτε πτήση που κάνουμε και είναι οριακή, ίσως να μην παράγει τις αποδόσεις που θα θέλαμε, πιθανότατα θα επανεξεταστεί», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Delta Air Lines Inc., Εντ Μπάστιαν, ανακοινώνοντας επιπλέον κόστος καυσίμων ύψους 2,5 δισ. δολαρίων αυτό το τρίμηνο. «Αυτή θα είναι μια δοκιμασία για τον κλάδο».

Η πρόκληση επιδεινώνεται από τις ανησυχίες σχετικά με το εάν υπάρχει αρκετό καύσιμο αεριωθούμενων για να διακινηθεί. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφέρει ότι η Ευρώπη έχει «ίσως έξι εβδομάδες» αποθεμάτων, και οι Ryanair, Virgin Atlantic Airways και EasyJet έδωσαν μόνο προβλέψεις για τη διαθεσιμότητα μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμο αεριωθούμενων «στο εγγύς μέλλον». Το μπλοκ προετοιμάζει ένα κοινό σχέδιο δράσης σε περίπτωση που η κατάσταση στο Ορμούζ συνεχιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Η λίστα των μειώσεων

Η Lufthansa, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, έλαβε δραστικά μέτρα την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια σειρά απεργιών επιδείνωσε την κρίση καυσίμων. Έκλεισε τη μονάδα CityLine, αποσύροντας 27 αεροσκάφη από την υπηρεσία και μείωσε τη χωρητικότητα στο υπόλοιπο δίκτυό της, καθηλώνοντας παλαιότερα αεροσκάφη ευρείας ατράκτου που καταναλώνουν καύσιμα.

«Το πακέτο για την επιτάχυνση των μέτρων για τον στόλο και τη χωρητικότητα είναι αναπόφευκτο, δεδομένης της απότομης αύξησης του κόστους των καυσίμων των αεροσκαφών και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας» υπογράμμισε την Πέμπτη ο Till Streichert, οικονομικός διευθυντής του ομίλου.

Η Air Canada ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε τις πτήσεις από το Μόντρεαλ και το Τορόντο προς το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, αν και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Νιούαρκ και τη Λα Γκουάρντια.

Η Norse Atlantic ASA, νορβηγική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, σταμάτησε όλες τις πτήσεις από και προς το Λος Άντζελες. Η Virgin Atlantic ακύρωσε την υπηρεσία Λονδίνου-Ριάντ μετά από μόλις ένα χρόνο λειτουργίας και η British Airways ακύρωσε τη διαδρομή της στην Τζέντα.

Οι νιγηριανές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι «αντιμετωπίζουν υπαρξιακές απειλές» και ενδέχεται να σταματήσουν τις πτήσεις τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Η Qantas Airways μειώνει τις πτήσεις της προς τις ΗΠΑ και θα μειώσει επίσης την ικανότητα εσωτερικών πτήσεων κατά περίπου 5%, καθώς εκτιμά ότι θα επιβαρύνει τον λογαριασμό καυσίμων με επιπλέον 800 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (575 εκατ. δολάρια) κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού της έτους.

Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ μειώνει το 2% των συχνοτήτων πτήσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου. Η ζημιογόνος μονάδα προϋπολογισμού της, HK Express, εφαρμόζει μια απότομη μείωση 6%.

Ασφάλεια έναντι των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων

Πολλές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι καλά ασφαλισμένες στα καύσιμα τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, ενώ οι περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, οι μεγαλύτεροι αερομεταφορείς στον κόσμο σε χωρητικότητα, δεν κάνουν ασφαλιστικές καλύψεις και καταλήγουν να αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους λογαριασμούς ενέργειας.

Η United Airlines Holdings . ήταν από τις πρώτες που προέβησαν σε περικοπές, μειώνοντας τη χωρητικότητα κατά 5% φέτος, με μειώσεις έως τον Σεπτέμβριο. Η Delta αντιμετωπίζει τον υψηλότερο λογαριασμό καυσίμων προωθώντας αυξήσεις τιμών και κάνοντας μειώσεις χωρητικότητας που φτάνουν περίπου το 3,5%.

Οι αεροπορικές εταιρείες με έδρα την ηπειρωτική Κίνα, οι οποίες επίσης δεν διαθέτουν προστασία από την εξασφάλιση καυσίμων, αυξάνουν τις καθημερινές ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg News σε δεδομένα από τον κινεζικό πάροχο DAST. Η αύξηση των περικοπών έρχεται καθώς οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζουν λιγότερες καθημερινές πτήσεις εσωτερικού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πηγή: O.T.