Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και διατηρούσαν νομιμοφανείς εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον τομέα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, προσφέροντας δήθεν εγγυημένες και υψηλές αποδόσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 12 άτομα – τρία στην Αθήνα, έξι στο Ρέθυμνο και τρία στο Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και τα ευρήματα των αρχών.