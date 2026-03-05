Στην εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών σε βάρος πολιτών στο Ρέθυμνο προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Για τις δύο υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν χθες δύο 40χρονοι αλλοδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική δράση.

Κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 4 Μαρτίου 2026, οι δράστες τηλεφώνησαν στους παθόντες, προσποιούμενοι τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε τραυματιστεί, παρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά και κατάφεραν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε άγνωστα άτομα.

Με αυτόν τον τρόπο απέσπασαν σε δύο περιπτώσεις κοσμήματα και λίρες συνολικής αξίας 22.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί ήταν εκείνοι που μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων για να παραλάβουν τα τιμαλφή και τα χρήματα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εισπράκτορα της σπείρας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, σε συνεργασία με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου χθες το βράδυ και συνελήφθησαν επί τόπου.

Στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος χρυσών κοσμημάτων, τα οποία, αφού αναγνωρίστηκαν, αποδόθηκαν στους παθόντες. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 665 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων ενεργειών τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ενώ διερευνάται η πιθανή εμπλοκή των δύο συλληφθέντων σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις με τον ίδιο τρόπο δράσης.