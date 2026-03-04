Η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη φιλοξενήθηκε στο LIVE NEWS και μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο και τόνισε πως η χώρα μας δεν θα είναι μέρος του πολέμου.

«Φαίνεται ότι υπάρχει μία υπόγεια διαβούλευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ»

Η κ. Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Μέση Ανατολή.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πρόβλεψη κανείς. Είναι βέβαιον ότι αυτή τη στιγμή «φλέγεται» η γειτονιά μας. Πάνω από 10 χώρες χτυπιούνται από το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι τα καλά νέα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος. Εγώ θέλω να σταθώ στα νέα τα οποία υπάρχουν, ότι φαίνεται, ότι αρχίζει και υπάρχει μια υπόγεια διαβούλευση επαφής μεταξύ Ιρανών και Αμερικάνων. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι επιβεβλημένο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επαφής για να προχωρήσουμε σε ένα είδος διαπραγμάτευσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα έχουμε δύο παράλληλες κινήσεις, η μία των Ηνωμένων Πολιτειών και η άλλη του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει προχωρήσει στον Λίβανο. Έχει προχωρήσει στον Λίβανο γιατί δέχθηκε επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ και απ’ ό,τι καταλαβαίνω είναι αποφασισμένο να ξεκαθαρίσει το θέμα της Χεζμπολάχ, να φτάσει δηλαδή στο ποτάμι που είναι ένα φυσικό όριο εντός του Λιβάνου, για να μην μπορεί να απειληθεί από τη Χεζμπολάχ παραπέρα. Εάν πραγματικά αυτές οι επαφές για τις οποίες μιλάμε έχουν βάση, τότε ενδεχομένως σε ένα σχετικά ορατό μέλλον θα μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε το τέλος του πολέμου. Αλλά θα πάρει καιρό αυτό, με αποτελέσματα οικονομικά εξαιρετικά δύσκολα», είπε αρχικά.

«Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της – Μετά την αντίδρασή μας ξύπνησε η Ευρώπη»

Στην συνέχεια τοποθετήθηκε για το θέμα της Κύπρου και την βοήθεια της Ελλάδας, κι για το αν είναι στόχος η Κύπρος.

«Δεν θεωρώ στόχο την Κύπρο. Πολύ περιορισμένος στόχος. Δηλαδή μιλάμε για κάποια drone, τα drone αυτά είναι drone της Χεζμπολάχ, δηλαδή έχουν πολύ περιορισμένη εμβέλεια. Πιστεύω και είμαι εξαιρετικά περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση. Για δύο λόγους: Πρώτον, διότι αντέδρασε ταχύτατα και έβαλε μία αμυντική θωράκιση στην Κύπρο με ό,τι καλύτερο διαθέτουμε, δηλαδή την Belharra «Κίμων» και τα «Ψαρά» που είναι δύο φρεγάτες οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Δηλαδή στο να διαβάσουν τυχόν πυραύλους οι οποίοι έρχονται και να αντικρούσουν ανάλογα. Ταυτόχρονα, τα τέσσερα F-16 τα οποία κατέβηκαν στην Κύπρο. Ήταν σημαντικό αυτό καθεαυτό, η Ελλάδα έκανε το καθήκον της. Μετά το 1974 η Ελλάδα είναι παρούσα στην άμυνα της Κύπρου. Επί της ουσίας, νομίζω ότι υπάρχει μία εθνική ομοψυχία ως προς την απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι διότι «έσυρε» την Ευρώπη. Διότι εμένα μου ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο να βλέπω μία Ευρώπη η οποία αμήχανη παρακολουθούσε μία, έστω και περιορισμένη επίθεση επί ευρωπαϊκού εδάφους χωρίς να πάρει καμία απόφαση. Άρα η απόφαση της Ελλάδος να δράσει ακαριαία, έφερε αμέσως μετά τη Γαλλία και την Γερμανία και ξύπνησε και το Ηνωμένο Βασίλειο από το βαθύ του εσωτερικό λήθαργο και στέλνουν και οι Εγγλέζοι τα σχετικά όπλα. Αυτό και για λόγους ψυχολογικούς και μόνο δημιουργεί στην Κύπρο μας ένα αίσθημα ασφάλειας. Ένα αίσθημα ασφάλειας το οποίο το χρειάζεται η Κύπρος, διότι κακά τα ψέματα, είναι πιο κοντά στη φλεγόμενη περιοχή από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», υπογράμμισε η κ. Μπακογιάννη.

«Σε αμηχανία και σε δύσκολη θέση η Τουρκία»

Για την στάση της Τουρκίας: «η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε μία πολύ βαθιά αμηχανία. Είναι σε πολύ βαθιά αμηχανία γιατί έχει επενδύσει πολύ στο Ιράν, για λόγους εσωτερικούς μουσουλμανικής ισορροπίας και τα λοιπά, μεγάλη επένδυση αλλά και οικονομική στο Ιράν. Από την άλλη μεριά είναι μια νατοϊκή χώρα. Βλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει την απόφαση, την οποία πήραν, να επιτεθούν στο Ιράν. Έκανε δηλώσεις ότι τελικώς σαν να λέει στους Τούρκους ότι μόνο το Ισραήλ επετέθη, απέφυγε επιμελώς ο κύριος Ερντογάν να αναφέρει το όνομα του κυρίου Τραμπ ως επιτιθέμενου. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι σε δύσκολη θέση διότι έχει ανοιχτά σύνορα, έχει σύνορα με το Ιράν, μέχρι στιγμής εμφανίζονται εξαιρετικά ψύχραιμοι οι Ιρανοί, δεν έχουμε ροές δηλαδή από τη μεριά του Ιράν καθόλου και αυτοί που πιο πολύ μπαίνουν δηλαδή στο Ιράν απ’ ό,τι βγαίνουν με βάση τις τελευταίες καταγραφές. Υπάρχει δηλαδή μία ψυχραιμία στον χώρο. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιδιαίτερα στο Ιράν λίγο πάνω από το 60% είναι Πέρσες. Οι υπόλοιποι είναι διαφορετικές εθνότητες. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη κουρδική μειονότητα, με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι συνομιλεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει προς τους Κούρδους. Τους εγκατέλειψαν, τους πούλησαν τους Κούρδους, ώρα ξανασυζητάνε με τους Κούρδους. Εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση, μετά βεβαιότητος ενοχλεί, στενοχωρεί και ανησυχεί πάρα πολύ την Τουρκία. Άρα η Τουρκία είναι σε μία φάση πραγματικά μεγάλης δυστοκίας για να εκφράσει πραγματικά πολιτική».

«Δεν είμαστε κομμάτι της κρίσης»

Στην συνέχεια σημείωσε η κ. Μπακογιάννη: «Αντίθετα εμείς είμαστε μια χώρα που δεν είμαστε κομμάτι της κρίσης, το τονίζω αυτό διότι ακούγονται διάφορα τρελά σ’ αυτή τη χώρα. Η Ελλάδα αμυντικά και μόνο κινήθηκε στην Κύπρο. Δεν είναι μέρος του πολέμου, δεν θα είναι μέρος του πολέμου. Αντίθετα είναι μία χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα να συνομιλήσει με όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μία ευρωπαϊκή, νατοϊκή χώρα με μία εσωτερική σταθερότητα που τώρα φαίνεται ακόμα περισσότερο η σημασία της εσωτερικής σταθερότητας. Τώρα φαίνεται ακόμα περισσότερο η σημασία της φρόνιμης δημοσιονομικής πολιτικής, διότι ακούσατε πριν ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες απέναντι σε μια κρίση η οποία μπορεί να μας έρθει».

«Κουράστηκα να ακούω όλο αυτό τον καιρό ότι η Ελλάδα δεν είναι παρούσα, ότι δεν στηρίζει την Κύπρο, ότι δεν κάνει πράγματα, αυτές οι περίφημες εθνικιστικές κορώνες οι οποίες ακουγόντουσαν κατά διαστήματα σ’ αυτή τη χώρα. Το παράδειγμα της χθεσινής απόφασης νομίζω ότι έχει αποστομώσει όλους. Είναι καιρός λοιπόν να καταλάβουμε ότι εμείς οι Έλληνες ενωμένοι παλεύουμε και έχουμε μία κυβέρνηση η οποία παίρνει τις σωστές αποφάσεις την ώρα της κρίσης και ευτυχώς για μας και ευτυχώς για την Κύπρο τις παίρνει πάρα πολύ γρήγορα», ανέφερε κλείνοντας.