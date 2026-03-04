Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποδέχθηκε στα γραφεία της φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού Δικαίου με ειδίκευση «’Αυλα Αγαθά και Δίκαιο του Ανταγωνισμού» της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στο πλαίσιο του υφιστάμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και της ευρύτερης συνεργασίας της Αρχής με πανεπιστήμια από όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χαρά Νικολοπούλου και η γενική διευθύντρια Αθανασία Γαβαλά παρουσίασαν την οργάνωση και το έργο της Αρχής, ενώ η προϊσταμένη Τμήματος και επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνα Σκανδάλη ανέπτυξε ζητήματα που αφορούν το μέτρο και το βάρος απόδειξης στις υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ακολούθησε συζήτηση με τους φοιτητές για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής, τη σχετική νομολογία και τη δράση της στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού.

Τους φοιτητές συνόδευσαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Τζουγανάτος, Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Έφη Κινινή, Ηλίας Σουφλερός και Εμμανουήλ Μαστρομανώλης.