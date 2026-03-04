Αναστάτωση προκλήθηκε στο Εφετείο Αθηνών και το δικαστικό μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε στις 10:45, όταν άγνωστος τηλεφώνησε απευθείας στο Εφετείο Αθηνών, προειδοποιώντας για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Ο καλών δεν ανέφερε χρονικό περιθώριο για πιθανή έκρηξη, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησε σε εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση, με την απομάκρυνση εργαζομένων και πολιτών από το σημείο.

Ο έλεγχος του ΤΕΕΜ ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο ή επικίνδυνο. Οι αρχές έκριναν ότι δεν υπάρχει απειλή και προχώρησαν στη σταδιακή επαναφορά της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Η κινητοποίηση έληξε με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ η κυκλοφορία και η δραστηριότητα στο Εφετείο Αθηνών επανέρχονται πλέον στους κανονικούς ρυθμούς.