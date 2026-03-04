Αύξηση κατά 13,1% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος τον μήνα Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Συνολικά, διακινήθηκαν περίπου 2 εκατ. επιβάτες (1.981.784) με την εγχώρια, όσο και την διεθνή επιβατική κίνηση, να ξεπερνά τα επίπεδα του 2025 κατά 9,9% και 14,4% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συνολικά, κατά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 3,97 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,8%.

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης των 8,5% και 11,7% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 34.469, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 5,8% και 9,8% αντίστοιχα.