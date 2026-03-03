Ο πατέρας ενός Αμερικανού εφήβου, που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα στο σχολείο του, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Η υπόθεση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου γονείς καλούνται να λογοδοτήσουν για μαζική δολοφονία που διέπραξε το παιδί τους σε σχολικό περιβάλλον.

Ο 55χρονος Κόλιν Γκρέι συνελήφθη και του ασκήθηκαν διώξεις, μετά το φονικό που διέπραξε ο γιος του, Κολτ Γκρέι, τότε 14 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο έφηβος σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές στο σχολικό συγκρότημα του Γουίντερ, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην πολιτεία Τζόρτζια.

Κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, ο κατηγορούμενος δεν επέδειξε κανένα συναίσθημα. Η δίκη διήρκησε δύο εβδομάδες, ενώ η ποινή του θα καθοριστεί σε επόμενη ακροαματική διαδικασία.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο πατέρας αγνόησε σειρά ανησυχητικών ενδείξεων σχετικά με τον γιο του. Ειδικότερα, του χάρισε τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς το τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Παράλληλα, τον Μάιο του 2023, δύο αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί την κατοικία της οικογένειας έπειτα από προειδοποίηση του FBI, το οποίο είχε εντοπίσει απειλητικά μηνύματα για επίθεση σε σχολείο, προερχόμενα από τη διαδικτυακή διεύθυνση της οικίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι ο Κόλιν Γκρέι αγνοούσε πλήρως τις προθέσεις του γιου του, ο οποίος σήμερα είναι 16 ετών και αναμένεται να δικαστεί ως ενήλικας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αν και οι μαζικές επιθέσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της ευκολίας πρόσβασης στα όπλα, η απόδοση ποινικών ευθυνών σε γονείς ανήλικων δραστών παραμένει εξαιρετικά σπάνια και σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.

Τον Απρίλιο του 2024, οι γονείς ενός άλλου εφήβου που είχε σκοτώσει τέσσερις μαθητές το 2021 στο σχολείο του στο Μίσιγκαν, με όπλο που του είχαν παραχωρήσει, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10 έως 15 ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας — μια πρωτοφανή απόφαση για τα αμερικανικά δεδομένα.