Ο Άγγλος πρώην διεθνής συγκαταλέγεται ανάμεσα στις γνωστές προσωπικότητες που έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζήσουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή έχει επηρεάσει την καθημερινότητά του, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου έχουν προκαλέσει αναστάτωση.

Περιέγραψε πώς βιώνει την κατάσταση:

«Καταρχάς, σήμερα το πρωί είμαι σε εξαιρετική κατάσταση, γιατί όλη η οικογένεια γυμνάστηκε μαζί. Λίγο όπως στην περίοδο της πανδημίας, κάνουμε όλοι μαζί πράγματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα κάναμε».

Ο 47χρονος, που μετακόμισε τον Αύγουστο στο Ντουμπάι με τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά τους, αναφέρθηκε και στις πρώτες ώρες των επιθέσεων:

«Είναι τρομακτικό να ακούς πυραύλους, αεροπλάνα και μαχητικά να περνούν από πάνω μας και να ακούς δυνατές εκρήξεις… Πρέπει να είμαι ειλικρινής, η κατάσταση ήταν κάπως τρομακτική, αλλά παράξενα ένιωθα ασφαλής και προστατευμένος», δήλωσε ο πρώην τηλεοπτικός σχολιαστής.

Rio Ferdinand shared about the situation in Dubai: 🗣️ “It’s frightening when you hear missiles, planes and fighter jets … going above us, and you’re hearing big bombs … I’ve got to be honest guys, it’s been a bit of a scary situation…” pic.twitter.com/e9aU9Ditcw — Goals Side (@goalsside) March 3, 2026

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το στούντιό μου μετατράπηκε σε καταφύγιο. Μας συνέστησαν να κατεβούμε στο υπόγειο από την πρώτη κιόλας νύχτα που άρχισαν οι θόρυβοι και εκεί κοιμηθήκαμε, σκεπασμένοι με παπλώματα. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τον χώρο όσο καλύτερα γίνεται».

Τα τελευταία χρόνια, το Ντουμπάι αποτελεί πόλο έλξης για influencers, επιχειρηματίες και εύπορους επαγγελματίες, κυρίως λόγω του ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου και του υψηλού επιπέδου διαβίωσης που προσφέρει.